Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Декларацию о сотрудничестве в сфере миграции подписали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и глава швейцарского федерального государственного секретариата по делам миграции Марио Гаттикер, 17 сентября передает телеканал Imedi.

Во время переговоров стороны также обсудили вопросы, касающиеся безвизового въезда граждан Грузии в зону ЕС. Гаттикер приветствовал сотрудничество МВД Грузии и Европейского агентства пограничной и береговой охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр юстиции Грузии Тея Цулукани заявила, что ведомство продолжит работу по сохранению безвизового режима со странами Евросоюза.

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