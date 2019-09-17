Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM 16 сентября министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил о том, что никаких осложнений в поставках нефти и газа со стороны Саудовской Аравии Индии не предвидится, несмотря на сбои добычи природных ресурсов в Саудовской Аравии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Министр нефти и природного газа Индии заявил о том, что несмотря на совершенные дронами атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, Индия и Саудовская Аравия не допустят сбоев в поставках сырья для индийской промышленности.

Индия занимает третье место в мире по импорту нефти и продуктов нефтепереработки, ее экономика крайне зависима от данного вида сырья. Напомним, что до этого была совершена дроновая атака на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, в результате которой цены на нефть достигли максимальной отметки за последние четыре месяца.