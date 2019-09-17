Нью-Дели, , 10:53 — REGNUM Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Куми Найду обвинил власти Индии в создании помех в работе, об этом 17 сентября сообщает Agence France-Presse.

Ранее в сентябре 2019 года правительство премьер-министра Нарендры Моди обвинило правозащитников в махинациях с валютой, конфисковав часть средств у организации.

«Правительство Моди предприняло серьезную попытку уничтожить нашу организацию в Индии», — подчеркнул Найду в интервью изданию.

По мнению правозащитника, реакция властей обусловлена позицией Amnesty International по вопросу о Кашмире.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, что привело к резкому возмущению со стороны ряда государства, особенно Пакистана.

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