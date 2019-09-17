Возможность по заявлению работника сохранить трудовые книжки на бумажном носителе сохранится и после 2021 года, полагает депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»). Он указал на то, что комитет Госдумы по труду обратил на это внимание правительства в своем заключении. «Поправки будут готовы ко второму чтению», — заявил Тарасенко.
Сегодня, 17 сентября, Госдума в первом чтении обсудит пакет правительственных законопроектов, направленных на отмену бумажных трудовых книжек и введение электронных. Данные о трудовой деятельности предполагается автоматически хранить в электронном виде.
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Сегодня, 17 сентября, Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России.
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