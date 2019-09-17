Госдума 17 сентября обсуждает пакет «цифровых» законопроектов. Депутаты рассмотрят предложение правительства РФ о создании единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России. Планируется, что межведомственная общая база будет создана на основе сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионного фонда, ФОМС, ФСС, Федеральной налоговой службы и так далее.

Кроме того, парламентарии обсудят пакет правительственных законопроектов, направленных на отмену бумажных трудовых книжек. Данные о трудовой деятельности предполагается автоматически хранить в электронном виде. С таким подходом согласны не все. Дискуссия — в трансляции ИА REGNUM.