Исламабад, , 10:57 — REGNUM 16 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Верховный суд Индии занял позицию Пакистана по вопросу Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шах Мехмуд Куреши прореагировал на решение Верховного суда Индии, потребовавшего, чтобы правительство вернуло жизнь в Джамму и Кашмире «в нормальное русло», то есть прекратило режим комендантского часа. По словам Куреши, если решение Верховного суда не будет исполнено, это нанесет удар по конституции Индии. Министр также отметил, что Пакистан с самого начала нового политического кризиса в Кашмире требовал отмены режима комендантского часа и боролся за права кашмирцев на всех международных площадках.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.