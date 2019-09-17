Исламабад, , 12:52 — REGNUM Советник премьер-министра Пакистана по финансам Хафез Шейх заявил, что борьба с коррупцией в стране не должна мешать бизнесу и портить «бизнес-климат».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на пресс-конференции, Хафез Шейх отметил, что Национальное бюро отчетности (антикоррупционная служба) не должна досаждать предпринимателям проверками и арестами. По мнению советника премьера, частная инициативы гораздо важнее правительства, так как именно она создает рабочие места и производит необходимые для жизни товары.

Хафез Шейх еще раз подчеркнул, что цель правительства — улучшение инвестиционного климата и, в частности, позиций Пакистана в международном рейтинге «легкость ведения бизнеса». Только таким образом можно привлечь иностранный капитал и технологии для развития страны, заключил советник премьер-министра.