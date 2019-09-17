Исламабад, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан может обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать влияние на Международный валютный фонд (МВФ) и Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), чтобы эти организации смягчили свои требования к Исламабаду.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на источники в пакистанском МИДе, Имран Хан встретится с Дональдом Трампом «на полях» Генеральной ассамблеи ООН. Правительству Пакистана не удалось выполнить требования кредитной программы МВФ о сокращении расходов бюджета, но в Фонде отказались смягчать требования. Кроме того, в октябре на заседании ФАТФ в Париже должен быть решен вопрос о том, будет ли Пакистан исключен из «серого списка» организации, или же ему предстоит усилить борьбу с отмыванием денег, чтобы получить одобрение ФАТФ.

Как отмечает информационное агентство, «в обмен» на помощь с МВФ и ФАТФ пакистанский премьер может предложить Трампу свое влияние в Афганистане. Хотя президент США отменил переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кэмп-Дэвиде из-за очередного крупного теракта, ему может потребоваться посредник для новых переговоров «в будущем», чтобы начать вывод американских войск из Афганистана.