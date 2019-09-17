Исламабад, , 11:00 — REGNUM Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская госкомпания Iranian Gas Company подписали обновленное соглашение о газопроводе «Мир».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на источники в министерстве нефти и природных ресурсов Пакистана, Иран отказался от рассмотрения дела о газопроводе в арбитражном суде, а также от требования компенсации за просроченный контракт. В свою очередь, Пакистан обязался завершить строительство своей части газопровода до 2024 года. С 2024 года Пакистан начнет закупку 21 миллиона кубометров природного газа ежедневно.

Соглашение о сооружении газопровода «Мир» между и Ираном и Пакистаном было подписано еще в 2013 году, но строительство пакистанской части неоднократно «замораживалось» из-за антииранских санкций. Тегеран намеревался потребовать компенсации за просроченный контракт, однако конфликт удалось уладить летом благодаря усилиям нового правительства Пакистана во главе с Имраном Ханом.