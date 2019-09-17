Исламабад, , 14:09 — REGNUM Оппозиционная партия «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» и исламистская партия «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» образовали альянс для «Марша свободы» на Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, договоренность была достигнута на встрече лидеров двух партий Шехбаза Шарифа и Мауланы Фазлура Рехмана в Лахоре (провинция Панджаб). Шехбаз Шариф сообщил представителям прессы, что вступить с переговоры с исламистами ему поручил глава партии, находящийся в тюрьме экс-премьер Пакистана Наваз Шариф. Партии договорились не только «идти маршем на Исламабад», чтобы «свергнуть правительство», но и расширить свою коалицию за счет других оппозиционных партий.

Ранее «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» обещала исламистам только «моральную поддержку». Оппозиционеры надеются, что массовое шествие на столицу вынудит премьер-министра Имрана Хана уйти в отставку.