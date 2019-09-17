Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:36 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе дал показания президентской комиссии, организованной для расследования обвинений в коррумпированности и злоупотреблениях правительства. Основным поводом для обвинений послужили нарушения в рамках аренды здания министерства сельского хозяйства Шри-Ланки.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, антикоррупционная комиссия, учрежденная президентом страны Матхрипалой Сирисеной, занимается расследованием противоправных действий правительства за период с 2015 по 2018 годы.

Кроме того, свои показания в рамках расследования условий заключения арендного соглашения между министерством сельского-хозяйства и компанией DP Jayasinghe groupпредоставили заместитель премьер-министра Саман Эканаяке и бывший министр сельского хозяйства Думинда Диссанайаке.