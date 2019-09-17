Бишкек, , 10:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования семье военнослужащего, погибшего на границе с Таджикистаном, сообщили 17 сентября в пресс-службе главы государства.

Президент провел рабочее совещание по ситуации на киргизско-таджикской государственной границе. Жээнбеков подчеркнул, что урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и достигнутых договоренностей.

Глава государства также подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации конфликта и необходимость проведения разъяснительных работ с населением. Отмечается, что раненные лица могут быть доставлены в Бишкек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Сухробу Олимзода в связи с конфликтом на границе.

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