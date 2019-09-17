Копенгаген, , 13:25 — REGNUM Нынешнее социал-демократическое правительство Дании образовало новый постоянный комитет по вопросам перехода на возобновляемые источники энергии («зеленый комитет»), который 16 сентября провел свое первое заседание.

Министр климата Дании Дан Йёргенсен заявил, что задачей комитета станет обеспечение лучшей координации правительства в вопросе возобновляемых источников энергии и в вопросе совершенствования законодательства в области защиты окружающей среды. «В работе комитета будут участвовать главы тех ведомств, которые до сих пор не уделяли большого внимания защите окружающей среды. Теперь же в их работе будет присутствовать и это измерение», — отметил министр. Комитет будет проводить совещания каждые две недели — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Заседания комитета будут проходить за закрытыми дверьми, поэтому неизвестно, какой вопрос будет обсуждаться первым. Однако, по словам Дана Йёргенсена, комитет будет рассматривать государственный бюджет на 2020 год, а также иные политические документы. По мнению главы ведомства, жители Дании смогут увидеть, что вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, будут подниматься чаще.

Помимо министра климата и энергетики Дании, в работе комитета также будут принимать участие министр сборов и налогов, министр пищевой продукции, министр рыбной ловли, министр транспорта, министр науки, технологий и инноваций, министры экономики и окружающей среды.