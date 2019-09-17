Казань, , 10:29 — REGNUM 23 сентября в Казани состоится ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Об этом сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

Ожидается, что в совещании примут участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Российскую делегацию возглавит руководитель СВР Сергей Нарышкин, уточняет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее XV заедание Совещания представителей органов безопасности государств СНГ состоялось в мае 2018 года в Москве. Заседание было приурочено к 25-летию подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами. Президент России Владимир Путин направил в адрес участников встречи приветственную телеграмму.

В меморандуме по итогам Совещания зафиксировано стремление сторон активизировать скоординированные усилия в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, а также расширять обмен разведывательной информацией.