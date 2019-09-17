Подгорица, , 13:55 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия поддерживает скорейшее вступление Черногории в ЕС (Европейский союз). Он также подчеркнул, что Черногория, сделав значительный вклад в глобальную безопасность после вступления в НАТО (Североатлантический альянс), зарекомендовала себя как хороший партнер. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Пабрикс также отметил, что членство в НАТО является для Черногории, в некотором роде, гарантией вступления в Евросоюз, поскольку обе структуры исповедуют одни и те же ценности.

«Если мы обратимся к истории, то выясним, что после холодной войны не было ни одного государства, которое могло бы присоединиться к Европейскому союзу без вступления в НАТО. В этом смысле членство в НАТО является, в некоторой степени, неофициальной гарантией того, что вы (Черногория) вступите в ЕС, и мы поддерживаем вас», — добавил Пабрикс.