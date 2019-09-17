Белград, , 10:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на отставку с поста советника президента США (Соединенных Штатов Америки) по национальной безопасности Джона Болтона, Сербия продолжит «поиски общего знаменателя» с американцами и албанцами. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вучич, комментируя отставку советника президента США по национальной безопасности, который выступал в поддержку диалога Белграда и Приштины, а также пересмотра границы между Сербией и Косово, заявил, что сербы приветствовали позицию Болтона по косовскому вопросу.

Президент также отметил, что вести переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео и представителем государственного департамента США Мэтью Палмером сложнее.

Тем не менее, Вучич подчеркнул, что Сербия все равно продолжит искать «общий знаменатель» как с албанцами, так и с американцами для обеспечения прочного мира на Балканах, если это возможно.