Вильнюс, , 10:26 — REGNUM Бывший посол Литвы в США и Великобритании, экс-глава МИД Литвы и в прошлом представитель ЕС в Афганистане, а затем в России Вигаудас Ушацкас ушёл из политики и с сегодняшнего дня, 17 сентября, начинает работать членом совета компании Avia Solutions Group. Об этом пишет литовская деловая газета Verslo žinios.

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На прошедших весной-летом 2019 года выборах президента Литвы Ушацкас планировал выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны от консерваторов, однако во время внутрипартийного праймериз проиграл Ингриде Шимоните, которая в итоге вышла во второй тур, но потерпела поражение от Гитанаса Науседы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Avia Solutions Group в 66 странах. Летом 2018 года в Литве было решено расторгнуть все соглашения с Avia Solutions Group в связи с деятельностью компании в России. Компания являлась главным подрядчиком строительства аэропорта «Жуковский» в подмосковном Раменском. В Литве заявили, что такой бизнес «несовместим с национальной безопасностью в Литве». В сентябре 2018 года компания объявила о выходе из этого проекта. На тот момент компании принадлежали 22,5% акций аэропорта.

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