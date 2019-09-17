Токио, , 13:24 — REGNUM 16 сентября министр обороны Японии Таро Коно выступил с лекцией на английском языке на симпозиуме в Токио, в которой прокомментировал ситуацию с атакой дронов на два крупнейших месторождения нефти Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Коно уверен, что это усилит напряженность между Соединенными Штатами и Ираном и усугубит взаимное недоверие, так как Вашингтон подозревает Иран в случившемся.

Токио не останется в стороне и будет продолжать дипломатические усилия по недопущению эскалации и улучшению ситуации в Персидском заливе, отмечает министр. «Сейчас наихудший сценарий — это прекращение поставок нефти», — добавил Коно.

По сообщению японского новостного агентства NHK, бывший глава МИД также заметил, что вероятность военного столкновения в регионе крайне высока.