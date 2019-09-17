Токио, , 15:49 — REGNUM 16 сентября японская новостная газета «Майнити Симбун» опубликовала общенациональный опрос, проведенный 14 и 15 сентября. В ходе исследования выяснилось, что рейтинг поддержки нового кабинета премьер-министра Японии Синдзо Абэ составляет 50% (на 10% больше, чем у предыдущего состава Кабмина). Напомним, что 11 сентября Абэ сделал кадровые перестановки, чтобы тем самым «повысить эффективность работы».

Как сообщает «Майнити Симбун», 45% респондентов остались недовольны повторным назначением на пост вице-премьера и министра финансов Таро Асо, генерального секретаря Кабинета министров Ёсихидэ Сугу и генсекретаря ЛДПЯ (Либерально-демократической партии Японии) Тосихиро Никаи в качестве ключевого элемента администрации Абэ.

Особое место в политической жизни Японии занимает вопрос женщин-депутатов. 71% опрошенных считают, что женщин в политике должно быть больше, однако на ключевых постах пока их только двое.

Правящая ЛДПЯ в целом получила 34% поддержки.