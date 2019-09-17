* запрещённая в России организация

Могадишо, , 10:21 — REGNUM Группа боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществила серию нападений по всему Сомали, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек, а раненые исчисляются десятками. Чиновники региона Нижняя Шабелле заявили, что боевики напали на город Корёлей и с помощью гранатометов и тяжелых пулеметов начали его обстреливать, убив девять человек. По словам чиновников, сомалийские правительственные силы при поддержке сил Африканского союза смогли отразить нападение. Мэр города Саид Али Ибраджим заявил, что именно взрыв снаряда РПГ, выпущенного миротворцами, а не боевиками, стал причиной большинства жертв. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Кроме того, в регионе Нижняя Шабелле два мирных жителя были убиты после того, как боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли минометный огонь по древнему портовому городу Марка во время визита премьер-министра Сомали Хасана Хайре. Террористы утверждали, что они преследуют своей целью убийство премьер-министра, но губернатор заявил, что инцидент произошел за пределами города. Местные жители сообщили, что один из минометных снарядов приземлился в жилом районе, убив двух женщин. Премьер-министр не пострадал и благополучно вернулся в Могадишо.

Сам губернатор подвергся нападению после того, как его колонна была атакована взрывным устройством с дистанционным управлением во время поездки чиновника в сельскохозяйственный район недалеко от города Шаланбод. Согласно источникам из сил безопасности, два телохранителя были убиты, а четверо получили ранения.