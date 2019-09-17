Джибути, , 12:47 — REGNUM Согласно заявлению правозащитников Human Rights Concern, Эритрея крайне оптимистична по отношению к недавним новостям о том, что 19 эритрейских военнопленных, которые содержались в тюрьмах Джибути в течение 11 лет, были наконец освобождены и переселены в Канаду в рамках совместных усилий правительства страны, ООН и властей Канады. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

Во время пограничного конфликта между Эритреей и Джибути, который произошел в период с 10 по 13 июня 2008 года, 19 эритрейских военных были арестованы и помещены в следственный изолятор Негад в Джибути. Эритрейский режим не признал, что в Джибути содержались какие-либо эритрейские пленные, хотя их присутствие там неоднократно доводилось до сведения властей Эритреи Международным комитетом Красного Креста (МККК).

С 2012 года правозащитная организация Human Rights Concern неоднократно просила правительство Джибути выпустить этих военнопленных, но власти страны не желали этого делать, пока их собственные военнопленные содержатся без связи с внешним миром в Эритрее. В то время как правительство Джибути прилагало все усилия для обеспечения возвращения джибутийских военнопленных, эритрейские власти не предпринимали таких усилий для обеспечения освобождения своих военнопленных.

Несмотря на отрицание задержания военнопленных Джибути правительство Эритреи, тем не менее, освободило 4 джибутийских солдат 18 марта 2016 года при посредничестве правительства Катара. Освобожденные 19 эритрейских граждан будут перемещены при помощи ООН для проживания в Канаду, которая согласилась стать нейтральной третьей стороной для разрешения политического спора.