Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.

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Так, в документе предлагается закрепить в Трудовом кодексе цифровизацию трудовых отношений — гражданам России будет достаточно написать электронное заявление на отпуск, а бумажная версия при этом не понадобится. Однако воспользоваться нововведением смогут лишь те организации, которые в своём трудовом договоре отметили необходимые условия на электронный документооборот. При этом, если работник уходит в отпуск по графику, заявление вовсе не потребуется.

Ещё одно изменение коснётся выплат отпускных. Согласно документу, работодатель должен выплатить их работнику за три рабочих дня до даты начала планируемого отпуска.

Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»), слова которого приводит РБК, инициатива об изменении правил ухода в отпуск пока находится на рассмотрении, отзывать законопроект он пока не собирается.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Однако есть некоторые категории работников, которым полагается удлинённый оплачиваемый отпуск — 56 календарных дней. Трудовое законодательство строго предусматривает, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Более того, работодатель не может требовать от работника включить в отпуск выходные дни.