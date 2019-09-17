Бишкек, , 10:14 — REGNUM Ноту протеста вручил заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев послу Таджикистана в республике Сухробу Олимзода, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

Таджикистанский дипломат был вызван в МИД Киргизии. В ноте выражен протест действиям военнослужащих Таджикистана, которые обстреляли пограничные посты «Максат» и «Сай». В результате инцидента погиб один военнослужащие и ещё семеро пострадали.

Кроме того, были повреждены дома местных жителей и КПП. Киргизия потребовала принять безотлагательные меры для предотвращения обострения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Лейлекском район Баткенской области между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По данным киргизской стороны, военнослужащие Таджикистана первыми применили оружие.

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