Брянск, , 10:16 — REGNUM Брянский градоначальник Александр Хлиманков ограничил доступ к своей странице в одной из социальных сетей. Сейчас профиль мэра могут просматривать только те, кого он добавил к себе в друзья. В другой сети название аккаунта Хлиманкова изменено с glavagorodabryanska на aleksandrkhlimankov, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые брянские СМИ считают, что изменения связаны с ближайшей отставкой мэра — разговоры об этом начались после единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Преемником градоначальника называют руководителя нескольких брянских банков Марину Дбар. Она неоднократно избиралась в депутаты Брянского городского совета, в прошлом созыве думы возглавляла комитет по бюджету, финансам и налогам, была руководителем фракции «Единая Россия».

Александр Хлиманков руководит Брянском и является председателем городского Совета народных депутатов с 1 октября 2014 года.