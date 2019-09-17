Аддис-Абеба, , 12:45 — REGNUM В Вене, Австрия, стартовала 63-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в работе которой приняла участие эфиопская делегация во главе с министром инноваций и технологий Эфиопии Гетахуном Мекурия. Эфиопский министр заявил в Twitter, что в кулуарах мероприятия Эфиопия подписала «Дополнительный протокол» МАГАТЭ. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

«Дополнительный протокол» МАГАТЭ не является отдельным соглашением, а скорее дополнением к договорам о гарантиях, предоставляющим дополнительные средства для проведения проверок и инспекций. В частности, он значительно расширяет имеющиеся у МАГАТЭ возможности проверять мирное использование всего ядерного материала в государствах, имеющих соглашения о всеобъемлющих гарантиях, к числу которых намеревается присоединиться Эфиопия.

«Агентство по радиационной защите Эфиопии также подпишет меморандум о взаимопонимании с Комиссией по ядерному регулированию США (USNRC)», — добавил Мекурия.

Повышение эффективности осуществления гарантий и более широкое использование ядерной науки и технологий в целях развития — вот некоторые из тем, которые государства-члены обсудят на совещании МАГАТЭ. Делегаты также обсудят годовой отчет МАГАТЭ и финансовые ведомости за 2018 год и, как ожидается, утвердят его программу и бюджет на 2020−2021 годы. Конференция изберет 11 новых членов Совета управляющих МАГАТЭ из 35 членов.