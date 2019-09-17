Ереван, , 10:16 — REGNUM 21 сентября состоится рабочий визит в США премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 17 сентября сообщает пресс-служба правительства Армении.

Визит Никола Пашиняна в США начнется в Лос-Анджелесе. В воскресенье, 22 сентября, премьер-министр выступит перед армянской общиной в «Гранд-парке». Анонсируется также встреча с руководством Калифорнии и Лос-Анджелеса, духовными представителями армянской церкви, а также с представителями армянских СМИ.

Премьер Армении посетит Силиконовую долину в Сан-Хосе, после чего отправится в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН, где выступит с речью.

Пресс-служба правительства Армении отмечает, что в Нью-Йорке, кроме генассамблеи ООН, глава правительства посетит местную армянскую общину, сходит на выставку, посвященную «Бархатной революции» в Армении и Колумбийский университет.