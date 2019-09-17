Киев, , 10:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от министра внутренних дел страны Арсена Авакова скорейшего раскрытия дела о пожаре в доме бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил 17 сентября в офисе президента Украины на официальной странице ведомства.

«Пожар в доме бывшей главы НБУ — брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов… Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — сказано в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что в результате пожара никто не пострадал. По словам пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, дом могли поджечь с нескольких сторон.

«Пока известно, что нам поступило сообщение в 3:13. На месте ликвидации пожара работали шесть единиц нашей техники, одна единица вспомогательной техники. Огнём повреждён практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции заявили, что рассматривают различные версии произошедшего, включая короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.

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