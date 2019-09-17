Киев, 17 сентября 2019, 10:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от министра внутренних дел страны Арсена Авакова скорейшего раскрытия дела о пожаре в доме бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил 17 сентября в офисе президента Украины на официальной странице ведомства.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что в результате пожара никто не пострадал. По словам пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, дом могли поджечь с нескольких сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции заявили, что рассматривают различные версии произошедшего, включая короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.
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