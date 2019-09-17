Ижевск, , 10:09 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы, согласно которым уполномоченный по правам ребенка при руководителе республики Ольга Авдеева переназначена на новый срок — до 21 сентября 2024 года. Соответствующие документы опубликованы на портале правительства региона.

Предыдущий срок Авдеевой на посту детского омбудсмена истекал 21 сентября 2019 года, согласно одному указу. Другим документом утверждается новый срок полномочий должностного лица.

ИА REGNUM напоминает, Авдеева окончила Удмуртский государственный университет по специальности «русский язык и литература» в 1985 году. Начала работать в должности учителя начальных классов в ижевской школе №45. В 1998 году она была назначена директором этой школы. В 2010—2015 годах являлась уполномоченным по правам ребенка в Удмуртии Комитета по делам семьи и демографической политике при правительстве региона. На пост детского омбудсмена при главе Удмуртии была назначена в 2015 году.