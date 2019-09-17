Кигали, , 10:10 — REGNUM Власти Руанды заявили, что более 200 граждан страны были незаконно задержаны в Уганде. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации ВВС, делегации из Уганды и Руанды провели первую официальную встречу с тех пор, как президенты двух стран подписали соглашение о прекращении конфликта в прошлом месяце в Анголе.

Делегации провели переговоры в столице Руанды, Кигали, целью которых стало урегулирование политической напряженности и решение проблем в сфере безопасности.

По итогам переговоров, угандийская сторона согласилась пересмотреть список предполагаемых задержанных, обеспечить надлежащую процедуру расследования и освободить тех, кто, как будет установлено, не совершил преступления.

По информации журналистов, за последние два десятилетия отношения между двумя странами периодически оставались напряженными. Последняя размолвка длилась большую часть этого года и привела к тому, что Руанда закрыла свою сторону общей границы в феврале. Одной из проблем были обвинения Руанды в том, что Уганда незаконно удерживает сотни граждан страны, а также укрывает диссидентов.

Со своей стороны, Уганда обвинила Руанду в подготовке и развертывании шпионажа на ее территории.

Две восточноафриканские страны тесно взаимосвязаны, и в Уганде проживает значительное число руандийцев, сообщает ВВС.