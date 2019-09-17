Токио, , 10:04 — REGNUM Российско-японские консультации по безопасности провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура в Токио. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На встрече Патрушева и Китамуры обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также рассматривалась обстановка в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности. Стороны коснулись и темы контроля над вооружением.

Патрушев отметил стабильное и динамичное развитие отношений Москвы и Токио. Импульс этому процессу придают встречи лидеров обеих стран: президента РФ Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев находится в Японии с двухдневным визитом.

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