Иерусалим, , 10:56 — REGNUM 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с комментарием о политической ситуации, сложившейся в стране за сутки до выборов. Своим мнением глава правительства поделился в эфире израильской радиостанции 103FM, сообщает израильское информационное агентство Maariv.

«Новая операция в Газе — уже не вопрос на тему «быть или не быть», она неизбежна. Главный вопрос — когда она начнется», — заявил премьер Нетаньяху. Ранее глава правительства уже заявлял о необходимости проведения военной операции против сил радикального движения ХАМАС в Сектора Газа. Однако окончательное решение о начале боевых действий принимает военно-политический кабинет страны.

Кроме того, в своем интервью Нетаньяху вновь призвал израильтян голосовать за возглавляемую им партию «Ликуд». «Я говорю всем правым и правоцентристским избирателям, которые хотят, чтобы мы продолжали политику, которая привела это правительство к огромным достижениям. Я говорю им сплотиться и проснуться», — подчеркнул премьер-министр Израиля.