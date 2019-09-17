Москва, , 09:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин в октябре посетит Саудовскую Аравию и вчерашняя атака на НПЗ Королевства будет незримо присутствовать в повестке переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Путина Саудовской Аравии купить С-300 или С-400.

«Переговоры коснутся в том числе и части сотрудничества в военно-технической сфере.

НПЗ Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Американские системы «Пэтриот» не смогли защитить нефтяные заводы от них.

Россия уже продала Турции российские системы ПВО С-400 и если ещё и саудиты решат создать воздушный щит из систем российских и американских ПРО, то это будет огромной победой ВПК России.

Доказывать эффективность их не требуется — всё преимущество С-400 налицо в Сирии. Вопрос только политической воли и целесообразности», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия.

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