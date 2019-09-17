Иерусалим, , 10:23 — REGNUM 16 сентября экс-премьер Израиля, а ныне лидер партии «Демократический лагерь» Эхуд Барак выступил с оценкой политической ситуации в стране в преддверии выборов. Свое мнение политик озвучил в интервью с израильским информационным агентством Ynet.

По мнению Барака, переизбрание действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху приведет к гибели демократии в Израиле. Экс-премьер уверен, что Нетаньяху не только «протолкнет» закон о юридической неприкосновенности, но и добьется ограничения полномочий Верховного суда Израиля (БАГАЦ). Однако глава «Демократического лагеря» допускает возможность «свержения» Нетаньяху его же коллегами по партии «Ликуд».

В качестве наиболее подходящей кандидатуры на роль премьера Барак назвал лидера левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца. По мнению экс-премьера, Ганц имеет больше опыта, чем Нетаньяху, когда тот впервые оказался на посту премьер-министра.