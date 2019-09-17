Иерусалим, , 10:19 — REGNUM 17 сентября Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты на границе с Палестинской автономией (ПА) в связи с выборами в израильский Кнессет. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet со ссылкой на пресс-службу Армии Обороны Израиля.

Ограничения начали действовать в полночь с 16 на 17 сентября. Закрыты все КПП в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газа. На весь день выборов запрещен въезд палестинцев на территорию Израиля. Исключения будут сделаны лишь в случаях гуманитарной необходимости.

Напомним, что 17 сентября — день выборов в Кнессет Израиля, которые в нынешнем году проходят в стране второй раз. После выборов в апреле народные избранники так и не смогли сформировать правительство, вследствие чего было принято решение о проведении повторного голосования.