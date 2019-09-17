Тегеран, , 09:49 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами на любом уровне исключены, сообщает 17 сентября Tasnim.

«Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях», — заявил Али Хаменеи.

По его словам, проведение таких переговоров будет означать успех политики давления США на Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США допускают причастность Тегерана к атаке на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, но не хотели бы доводить до вооружённого конфликта с Ираном.

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о том, какие военные варианты допускаются Вашингтоном, отметив, что «таких вариантов много, но сейчас они не рассматриваются».

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