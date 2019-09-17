Эрбиль, Ирак, , 09:51 — REGNUM Государственный министр Индии по внешним связям и делам парламента В. Муралидхаран прибыл в Иракский Курдистан с официальным визитом, об этом 16 сентября сообщает Kurdistan.ru.

В аэропорту дипломата встретил глава департамента внешних связей курдской автономии Сафин Дизайи.

Во время своего визита Муралидхаран проведет встречу с высокопоставленными курдскими чиновниками, темой для переговоров станет укрепление экономических связей.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с делегацией из Ливана