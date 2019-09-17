Киев, , 09:46 — REGNUM Поджог является одной из вероятных причин пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, сообщил 17 сентября телеканал «Громадське».

Полицейские также рассматривают версии неосторожного обращения с огнём и короткого замыкания.

«Производства пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем подробности», — рассказал чиновник.

Инцидент прокомментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявив, что полиция приложит все усилия, чтобы найти преступников.

«Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ на Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая живёт в Великобритании, заявила, что неизвестные сожгли её дом на Украине.

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