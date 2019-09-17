Киев, 17 сентября 2019, 09:46 — REGNUM Поджог является одной из вероятных причин пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, сообщил 17 сентября телеканал «Громадське».
Полицейские также рассматривают версии неосторожного обращения с огнём и короткого замыкания.
Инцидент прокомментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявив, что полиция приложит все усилия, чтобы найти преступников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая живёт в Великобритании, заявила, что неизвестные сожгли её дом на Украине.
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