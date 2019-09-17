Тамбов, , 09:34 — REGNUM Первые кадровые решения глава Тамбова Наталия Макаревич приняла в день избрания и инаугурации на пост, 16 сентября. Как сообщила пресс-служба администрации города, новый глава города провела встречу с руководителями подразделений администрации, общественными префектами и руководителями муниципальных учреждений.

«Я хочу, чтобы каждый из руководителей структурных подразделений и подведомственных учреждений имел четкий план работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе до 2024 года. Это и основные показатели, которых нам необходимо достичь, и основные проблемные моменты, по которым надо представить одно или несколько приемлемых решений», — заявила на встрече Наталия Макаревич.

Также глава города сообщила о своих кадровых решениях. Так, должность первого заместителя главы администрации сохранил Дмитрий Самородин, в должности заместителя главы администрации — начальника управления по связям с общественностью утверждена Антонина Колодина.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталия Макаревич была избрана на пост главы города Тамбова решением депутатов гордумы 16 сентября. До этого она работала на посту руководителя управления по развитию промышленности и торговли администрации региона. Макаревич стала первой женщиной-мэром в истории Тамбова.

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