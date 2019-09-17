Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут противодействовать нападениям на нефтяные объекты Саудовской Аравии, об этом 16 сентября он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военные США вместе с нашими коллегами работают для защиты международного порядка, подрываемого Ираном», — подчеркнул Эспер.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября десятки беспилотников нанесли удар по ряду нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии, в результате чего был нанесен существенный ущерб отрасли.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако по версии США, за инцидентом стоит Иран. Тегеран отверг подобные обвинения, назвав их абсурдными.

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