Кейптаун, , 09:38 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса заявил о том, что ему стыдно за недавнюю вспышку ксенофобского насилия в стране. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на интервью с политиком.

В импровизированном интервью корреспондент ВВС Милтон Нкоси спросил президента, не стыдно ли ему за вспышку насилия.

«Да. Мы очень обеспокоены и, конечно, как нации, нам стыдно, потому что это идет вразрез с идеями ЮАР, — ответил Рамафоса. — Нас приветствовали в других странах мира, когда мы боролись против апартеида, и поэтому мы не можем быть против людей из других стран, ведь когда-то они так сильно нам помогли».

Напомним, что во время вспышки насилия, произошедшей двумя неделями ранее, разъяренные толпы нападали на иностранные магазины и другие предприятия в коммерческой столице ЮАР, Йоханнесбурге, а также в других городах страны. В результате насилия погибли 12 человек, 10 из которых были гражданами ЮАР, говорят чиновники.