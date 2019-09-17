Сеул, , 09:24 — REGNUM 16 сентября в Сеуле прошла встреча глав МИД Южной Кореи и Казахстана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва и Бейбут Атамкулов обсудили успех сотрудничества и обмен кадрами, торговли и развития связей на высоком уровне, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Известно, что в рамках встречи стороны договорились развивать сотрудничество в новых отраслях, таких как наука, информационные и коммуникационные технологии, экология (включая проект по восстановлению Аральского района).

Также глава МИД Южной Кореи высоко оценила отказ Казахстана от ядерного оружия и выразила надежду, что данный опыт может помочь в денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь Бейбут Атамкулов выразил готовность к сотрудничеству и поддержке южнокорейского правительства по данному вопросу.

Представители двух стран также отметили, что экономическое и торговое сотрудничество между Кореей и Казахстаном продолжает расти и развиваться. Так, по состоянию на июль 2019 года товарооборот между странами составил $2,4 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю.

Стоит отметить, что в этом году Казахстан и Южная Корея празднуют 10-ю годовщину установления отношений стратегического партнерства между странами.

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