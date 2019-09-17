Магас, , 09:21 — REGNUM В Ингушетии продолжается формирование нового правительства. Накануне, 16 сентября, глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал ряд кадровых указов. Были назначены пять министров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Министром сельского хозяйства и продовольствия РИ назначен Магомед Гагиев, министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — Микаил Балахоев, министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации — Руслан Волков, и. о. министра по физической культуре и спорту — Магомет Мургустов, и. о. министра образования и науки — Эсет Бокова.

Напомним, после избрания главой Ингушетии Махмуда-Али Калиматова он отправил правительство республики в отставку, после чего началось формирование нового аппарата правительства. Был назначен премьер-министр Константин Суриков.

Получили назначения министр здравоохранения Зарема Льянова, министр культуры и архивного дела — Тимур Дзейтов, министр имущественных и земельных отношений — Аюп Галаев, и. о. министра экономического развития Асет Кациева и и. о. министра финансов — Багаудин Халухаев.

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