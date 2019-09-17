Джакарта, , 09:18 — REGNUM Правительство Индонезии укрепляет экономические связи с Сингапуром, который является одним из стратегических партнеров страны в сфере торговли и инвестиций, сообщает информационное агентство Antara.

Укрепление двустороннего экономического сотрудничества было подтверждено на министерской встрече, на которой присутствовали координатор по экономическим вопросам Дармин Насутион с министром торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Синг в Джакарте.

На встрече обсуждались, в частности, продолжение работы шести рабочих групп между странами, а также вопросы, связанные со сферами экономики, инвестиций, транспорта, туризма и агробизнеса.

Министр торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Синг заявил, что двустороннее экономическое сотрудничество может создать более широкие возможности для бизнеса и помочь вхождению глобальных инвесторов.

«Мы также приветствуем индонезийский план переноса капитала в провинцию Восточный Калимантан, так что это также может открыть возможности для сингапурских компаний инвестировать туда, например, с точки зрения устойчивого управления», — заявил Чан Чун Синг.

Напомним, объем двусторонней торговли между Индонезией и Сингапуром в 2018 году достиг 34,4 млрд долларов США, увеличившись на 16% по сравнению с 2017 годом. Однако в первой половине 2019 года двусторонняя торговля между странами была зафиксирована на уровне 14,2 млрд долларов США или ниже на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.