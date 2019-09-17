Москва, , 09:10 — REGNUM В Совфеде не видят сенсации в предложении президента РФ Владимира Путина Саудовской Аравии о покупке С-300 и С-400, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Не думаю, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 следует рассматривать в качестве какой-то сенсации. Оно логически вытекает из его недавнего предложения купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы, адресованное президенту США Дональду Трампу», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Реальность сегодня такова, что мир удерживает в равновесии не добрая воля народов, а стратегический паритет сил не только на планете в целом, но и в каждом из ее регионов, рассуждает сенатор.

Президент РФ Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с президентами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории.

В ночь на 14 сентября на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, из-за атаки дронов вспыхнул пожар.