Барнаул, , 08:59 — REGNUM Представители оппозиционных сил в Алтайском краевом Законодательном собрании (КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России») намерены добиться возврата всенародных выборов мэра Барнаула. С этой целю они уже подготовили законопроект с поправками в закон Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований» и рассчитывают, что он будет рассмотрен на на очередной сессии алтайского парламента 26 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в краевом парламенте Александр Молотов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимость возврата прямых выборов связана с отрицательным опытом введения в Барнауле должности главы города, избираемого Барнаульской городской Думой, неудовлетворительным состоянием городского жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также с отсутствием должного уровня коммуникации между главой и жителями города.

«Полагаем, что всенародное избрание главы города Барнаула всецело будет отвечать природе и сущности местного самоуправления, как уровня публичной власти, наиболее приближённого к населению, обеспечит больший уровень легитимности мэра, поддержку его деятельности жителями города с одновременным увеличением ответственности градоначальника перед горожанами, позволит максимально полно учитывать интересы барнаульцев», — сказано в документе, который подписали руководители алтайских парламентских фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР — Александр Молотов, Мария Прусакова и Владимир Семёнов.

Они также подчёркивают, что при разработке данного законопроекта учитывались давние выборные традиции столицы Алтайского края (глава Барнаула избирался всенародно с 1996 по 2010 годы), а также положительный опыт ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, где главы избираются всенародно: Новосибирская и Томская области, Бурятия, Якутия, Хакасия, Хабаровский край и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году инициатива возвращения всенародных выборов мэра Барнаула стартовала после очередной отставки «сити-менеджера». По словам Александра Молотова, «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность, оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами».

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Причём сбор подписей в поддержку этой инициативой сопровождался провокацией в социальных сетях. Неизвестные стали распространять новость о том, что фракции ЛДПР и КПРФ, якобы не в курсе, что поддерживают своих коллег по парламенту из «Справедливой России» в вопросе всенародных выборов мэра. Но эта дезинформация была сразу опровергнута документами с подписями руководителей фракций.

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