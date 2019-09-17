Бишкек, , 08:54 — REGNUM В связи с конфликтом на киргизско-таджикистанской границе в Баткенскую область Киргизии прибыл премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 17 сентября в пресс-службе правительства.

Глава правительства прибыл на военно-транспортном самолете Вооруженных сил Киргизии. В рамках рабочей поездки премьер-министр планирует встретиться с жителями приграничных сёл, навестить пострадавших и провести совещание с руководством профильных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по данным киргизской стороны, было ранено восемь человек. В правительстве Киргизии сообщили об одном погибшем пограничнике.

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