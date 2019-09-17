Киев, , 09:16 — REGNUM После переговоров в «нормандском формате» к процессу урегулирования конфликта в Донбассе могут присоединиться США, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.

Министр также добавил, что если Украина докажет неэффективность текущего формата урегулирования конфликта, можно будет поставить вопрос о его пересмотре.

«Нужно доказать себе и всем, что он (существующий формат — ИА REGNUM) или работает, или неэффективный. Если мы сможем честно нашим партнёрам сказать, что этот формат не совсем эффективен, и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении», — заявил Пристайко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не будет вносить в конституцию поправки, касающиеся особого статуса Донбасса, а также не будет проводить массовую амнистию защитников региона от украинской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что Украина облегчит пенсионерам Донбасса процедуру получения украинской пенсии, а также будет «возвращать» молодёжь Донбасса при помощи пропаганды.

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