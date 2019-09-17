Киев, 17 сентября 2019, 09:16 — REGNUM После переговоров в «нормандском формате» к процессу урегулирования конфликта в Донбассе могут присоединиться США, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.
Министр также добавил, что если Украина докажет неэффективность текущего формата урегулирования конфликта, можно будет поставить вопрос о его пересмотре.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не будет вносить в конституцию поправки, касающиеся особого статуса Донбасса, а также не будет проводить массовую амнистию защитников региона от украинской агрессии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что Украина облегчит пенсионерам Донбасса процедуру получения украинской пенсии, а также будет «возвращать» молодёжь Донбасса при помощи пропаганды.
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