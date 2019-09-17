Омск, , 08:52 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина назначила нового заместителя по социальным вопросам. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, эту должность заняла 41-летняя Анастасия Терпугова.

К своим обязанностям Терпугова приступила с 16 сентября. До этого она являлась заместителем главы Центрального округа Омска.

Анастасия Терпугова в 1998 году окончила омский колледж культуры и искусства. В 2006 году окончила Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» по специальности «социально-культурная деятельность». Трудовую деятельность начала в 1998 году, работала педагогом-организатором. С 2012 года была заместителем главы администрации Центрального округа Омска.

Напомним, в настоящее время, по информации городской администрации, у мэра Омска есть первый заместитель и пятеро заместителей.