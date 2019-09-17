Анкара, , 08:51 — REGNUM Бывший прокурор Турции Мехмет Мурат Йондер был приговорен к 12 годам лишения свободы за членство в организации ФЕТО, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Осужденный был специальным прокурором по нескольким громким делам, в частности, по организации «Эргенекон».

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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