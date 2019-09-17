Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Пентагон призвал администрацию президента США занять более сдержанную политику в отношении Ирана и не торопиться обвинять страну в атаке на нефтехранилища Саудовской Аравии. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Как пишет издание, 16 сентября произошла встреча министра обороны Марка Эспера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Глава военного ведомства призвал лидера страны не провоцировать военный конфликт с Ираном, который может дорого обойтись Соединенным Штатам и создать угрозу жизни 70 000 американским военнослужащим, дислоцированным от Египта до Пакистана.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 14 сентября саудовские нефтяные комплексы в Абкайке и Хурайсе были атакованы десятком боевых дронов. Это привело к потере Саудовской Аравией около 50% от объема добычи нефти. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы, однако сразу после нападения Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нем Иран.