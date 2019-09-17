Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале его срока, в 2017 году, в Соединённых Штатах был дефицит боеприпасов. Об этом американский лидер заявил накануне, 16 сентября, в ходе выступления в Белом доме, сообщает портал Task & Purpose.

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О том, что в стране мало боеприпасов, настолько мало, что было бы лучше отложить начало военной операции, Трампу, по его словам, доложил тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис.

«Вы знаете, когда я приехал сюда, почти три года назад, генерал Мэттис сказал мне: «Сэр, у нас очень мало боеприпасов», — вспоминает Трамп.

На что президент США ответил, что «это ужасно!»

«Я его не виню. Я никого не виню, но он мне это сказал, потому что мы находились в определенной ситуации с одной страной, я не буду говорить, с какой — у нас, возможно, мог быть конфликт», — пояснил американский лидер.

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При этом Трамп добавил, что заявил тогда генералу, что не хочет больше никогда слышать этих слов про недостаточное количество боеприпасов.

«Я никогда больше не хочу оказаться в таком положении», — сказал глава Белого дома.

Также, по словам Трампа, на тот момент половина стоящих на вооружении США истребителей не летали. Глава Белого дома уверен, что такая ситуация досталась ему по наследству от президента Барака Обамы и его предшественника Джорджа Буша-младшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что армия США была полностью истощена, однако теперь у Соединённых Штатов есть истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, истребители F-18, новые корабли, новые ракеты. Он также отметил значительное увеличение расходов на военную сферу. Так, в 2018 году Вооружённые силы США были профинансированы на рекордные $700 млрд, В 2019 году эта сумма составит $716 млрд. А уже в 2020 году ещё значительно возрастёт — до $738 млрд.

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